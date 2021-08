Due operai feriti in un cantiere a Gressan

Sul posto carabinieri e ispettorato del lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto

Due lavoratori sono rimasti feriti in un incidente avvenuto oggi in un cantiere edile a Gressan. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, carabinieri e personale dell'ispettorato del lavoro per accertare il rispetto delle misure di sicurezza e le eventuali responsabilità.

L'incidente si è verificato dopo le ore 16. I due operai sarebbero stati colpiti da lastre di cemento.

Entrambi sono stati portati all'ospedale di Aosta dove i medici stanno valutando le loro condizioni.

M.C.