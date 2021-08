Ubriaco litiga con tre persone e minaccia la polizia: arrestato

Trentaseienne tunisino in manette dopo una lite nel centro di Aosta

Intervento della polizia giovedì sera nel centro di Aosta per una lite tra un uomo e altre tre persone, una delle quali finita in seguito al pronto soccorso.

Il responsabile dell'aggressione, un trentaseienne tunisino, è stato arrestato per lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Infatti oltre ad aver colpito con calci e pugni altre tre persone in via Ribitel, l'uomo, evidentemente ubriaco, ha reagito al controllo degli agenti con insulti, spintoni e minacce.

Il trentaseienne è persona conosciuta dalle forze dell'ordine per alcuni precedenti. È stato trattenuto in custodia in attesa dell'udienza di convalida e del giudizio direttissimo.

Marco Camilli