Due auto contromano in A5, a bordo anche sei bambini

I veicoli intercettati dalla Polstrada di Pont-Saint-Martin. Multati i due guidatori

La polizia stradale di Pont-Saint-Martin ha fermato nella notte tra ieri e oggi due automobili che viaggiavano contromano l'autostrada A5.

Gli agenti hanno intercettato i due veicoli a Pollein: percorrevano la corsia Sud in direzione Torino ma procedevano verso Courmayeur e il traforo del Monte Bianco. Alla guida dei veicoli un francese di 44 anni e uno di 46, entrambi di origini turche. Con loro anche otto passeggeri, quattro per ciascuna automobile, compresi sei bambini tra i 2 e i 9 anni di età.

Per entrambi è scattato il ritiro della patente per la successiva revoca nonché il fermo amministrativo dei veicoli per tre mesi. Rischiano anche una multa di oltre 8mila euro.

M.C.