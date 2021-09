Incidente stradale a Sarre, auto si scontra con ciclista

Sul posto polizia e polizia locale

Polizia e polizia locale sono intervenuti questa mattina intorno alle 9 sulla strada statale 26 a Sarre per un incidente avvenuto all'altezza del supermercato Conad. Lo scontro ha coinvolto un ciclista e un'automobile impegnata in una svolta a sinistra. Non risultano esserci feriti gravi.

Il traffico ha subito dei rallentamenti.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.

redazione