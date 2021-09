Incidente stradale sulla SS26 e traffico rallentato in direzione di Aosta

Tamponamento fra tre auto: sul posto carabinieri e polizia

Traffico rallentato e intervento delle forze dell'ordine nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada statale 26 ad Aosta per un tamponamento a catena. L'incidente è avvenuto in corso Ivrea, all'altezza del McDonald, sulla corsia di sorpasso in direzione di Aosta.

Tre le automobili coinvolte: nessuno degli occupanti sarebbe rimasto ferito in modo grave.

Sul posto la polizia locale e i carabinieri per gestire il traffico diretto verso il centro del capoluogo. I veicoli sono stati incanalati un'unica corsia per consentire di effettuare i rilievi e per consentire l'intervento del carro attrezzi.

M.C.