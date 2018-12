Chiusura temporanea della strada statale 26 a Montjovet

Valutazione attuale: 0 / 5

Il 18 dicembre per interventi di messa in sicurezza del versante

MONTJOVET. L'Anas ha disposto la chiusura al traffico della strada statale 26 della Valle d'Aosta tra il chilometro 71+150 e il chilometro 71+750, nel comune di Montjovet, per consentire la conclusione delle operazioni di disgaggio localizzato del versante. La chiusura al traffico è prevista domani, 18 dicembre, tra le ore 8.30 e le ore 18

Il traffico in direzione Nord e Sud sarà deviato sull'autostrada A5 che sarà a transito gratuito tra i caselli di Verrès e Châtillon-Saint-Vincent. Per usufruire della gratuità gli utenti dovranno utilizzare la pista manuale con addetto o la pista Telepass (non verranno rimborsati i passaggi effettuati con Via Card o carta di credito).

Saranno infine normalmente percorribili i tragitti alternativi che prevedono il transito, via Verrès, dal Col Tzecore (da Challand-Saint-Victor utilizzando la strada regionale n.45 della Val d’Ayas) e dal Col di Joux (percorrendo la strada regionale n.33 sino Brusson).

