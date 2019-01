Courmayeur, una nuova strada per La Palud

Valutazione attuale: 1 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

COURMAYEUR. L'abitato di La Palud potrà contare su una nuova strada per alleggerire il traffico che transita nella frazione e verso la Val Ferret.

Facendo seguito ad una deliberazione dello scorso anno approvata dalla giunta comunale, oggi il governo regionale ha approvato una bozza di convenzione di trentasei mesi che consentirà di trasformare una parte della pista del cantiere per la frana del Monte de La Saxe in una nuova strada.

L'opera, che sarà realizzata e gestita dal Comune, aiuterà La Palud e la Val Ferret soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico visto che la strada attuale si è dimostrata spesso indeguata alle necessità. Il nuovo percorso però non sarà transitabile in inverno per questioni di sicurezza.

Il costo stimato dei lavori è di 700.000 euro.







M.C.