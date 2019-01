Viminale: in arrivo 3 milioni di euro per 73 comuni della Valle d'Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Oltre 3 milioni di euro sono in arrivo per i Comuni della Valle d'Aosta da Roma. In una nota, il Viminale comunica infatti lo sblocco dello stanziamento che «i Comuni con meno di 20mila abitanti (in Valle d'Aosta tutti tranne Aosta, ndr) potranno utilizzare i fondi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale in genere».

«Per le amministrazioni locali della Valle D'Aosta, credo sia davvero una bella occasione. Voglio inaugurare un nuovo corso di sempre maggior coordinamento e dialogo tra il ministero dell’Interno e gli enti locali», è il commento del ministro Matteo Salvini.

C.R.