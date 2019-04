Incontro a Etroubles sulla cura dei balconi fioriti

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

ETROUBLES. Le biblioteche di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses organizzano un incontro dedicato alla cura dei balconi fioriti.

Gli esperti di verde e giardinaggio di due ditte - Arte Verde e Arte in Fiore - spiegheranno ai partecipanti dell'iniziativa come selezionare i vasi, il terriccio ed i fiori, illustreranno le tecniche di coltivazione e di cura dei fiori, parleranno dei trattamenti naturali utili per mantenere le piante in salute e forniranno consigli e suggerimenti pratici.

L'incontro si svolgerà il 4 maggio alle ore 10.30 presso la sala espositiva dell'area sportiva di Etroubles.

redazione