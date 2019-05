Pont-Saint-Martin, il Comune rimarrà proprietario della scuola prefabbricata pagata dalla Regione

Valutazione attuale: 0 / 5

PONT-SAINT-MARTIN. L'edificio prefabbricato che sarà costruito a Pont-Saint-Martin potrà essere usato dagli altri Comuni o dalla Regione una volta terminato il suo utilizzo temporaneo di sede scolastica. Così ha deciso la giunta regionale con un provvedimento che dovrà ora essere valutato dal Cpel.

La Regione ha già stanziato con la variazione di bilancio 2,7 milioni di euro per costruire la scuola composta da moduli prefabbricati ed in grado di ospitare la sede dell'istituzione scolastica Mont Rose A e le sclassi della scuola secondaria di primo grado di Pont-Saint-Martin. Visto che il suo uso sarà limitato nel tempo, essendo legato ai problemi di agibilità delle scuole, l'Amministrazione ha deciso che il Comune rimarrà proprietario della struttura ma dovrà consentire agli altri enti locali e alla Regione di utilizzarla in caso di necessità stipulando un contratto di comodato d'uso gratuito.

redazione