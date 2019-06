Gressan, il Consiglio comunale convocato martedì 18 giugno

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

GRESSAN. È convocato martedì 18 giugno alle ore 18.30 il Consiglio comunale di Gressan. In discussione ci sono otto argomenti, tra cui una variazione del bilancio di previsione 2019/20121 e del relativo Documento unico di programmazione (Dup).

All'esame dell'aula anche i regolamenti per le sale slot e l'utilizzo dei parchi giochi comunali e due progetti, il primo per la riqualificazione delle aree vicino all'ex municipio di frazione Gorret ed il secondo per la realizzazione di una nuova struttura coperta per manifestazioni pubbliche nell'area sportiva di Les Iles.

redazione