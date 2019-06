La Valdigne sotto esame per diventare Comunità europea dello sport

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

COURMAYEUR. L'assessore al turismo di Courmayeur, Ivan Parasacco, ha ricevuto nei giorni scorsi il coordinatore Aces Europa Enrico Cimaschi per la consegna del diritto di candidatura a Comunità europea dello sport. L'iter, in corso da un mese, riguarda la nomina delle comunità che si aggiudicheranno la candidatura nel 2021.

Courmayeur è Comune capofila dell'operazione che ha visto consegnare lo scorso maggio il dossier di presentazione dell'intera Valdigne. Il mese prossimo, dal 12 al 14 luglio, la Commissione valutatrice di Aces (Federazione delle capitali e delle città europee dello Sport che ha sede a Bruxelles) sarà a La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier e Courmayeur ovviamente per verificare la vocazione sportiva e la qualità della vita località della "valle del Monte Bianco" e altri aspetti (benessere, qualità della vita) e decidere in merito.

"La volontà di perseguire la candidatura, per l’anno 2021 - ricorda il Comune di Courmayeur -, è scaturita per la Valdigne da una serie di incontri tra le cinque municipalità nel corso dei quali collegialmente è stata valutata positivamente tale opportunità. Il programma di visita è stato definito e in questi giorni sarà reso noto e consegnato alla Commissione valutatrice prima del suo arrivo".

