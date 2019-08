DonoDay, i Comuni valdostani aderiscono al Giorno del Dono

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Gli Enti locali della Valle d'Aosta partecipano anche quest'anno per il tramite del Celva al DonoDay organizzato a livello regionale dal CSV - Centro Solidarietà Valle d'Aosta e giunto alla quinta edizione.

L'iniziativa si svolge il 4 ottobre e per l'occasione i Comuni interessati diventeranno testimonial degli ideali che caratterizzano il DonoDay impegnandosi a diffonderne i valori e le attività collegate. Potrà trattarsi di un'adesione morale oppure promuovendo sul proprio territori degli eventi a tema. Le iniziative realizzate andranno a integrare la mappa nazionale del quarto "Giro dell’Italia che dona" e parteciperanno al contest #DonareMiDona Comuni.

Franco Manes, presidente del Celva: «Anche quest’anno invitiamo tutti gli amministratori locali valdostani a partecipare al DonoDay, valorizzando le tante attività di volontariato promosse sul territorio e portando avanti la riflessione sull'importanza della donazione. La nostra collaborazione con il CSV si consolida anche nell'ambito di questo progetto. Ritengo - aggiunge - che sia una riflessione che debba essere colta soprattutto dai giovani e dalle famiglie, per assicurare il coinvolgimento e il ricambio generazionale nelle associazioni del territorio e nelle diverse iniziative di volontariato, che ogni giorno forniscono un prezioso contributo alle nostre comunità».

Claudio Latino, presidente del CSV, sottolinea come il Dono Day sia «la felice sintesi di una intera comunità, quella valdostana, che vede nel volontariato uno dei suoi valori fondanti, quello più rappresentativo. In particolare, questo straordinario e solidale " fil rouge", che vede l’azione condivisa di Istituzioni locali, e in primo luogo il Celva e le Amministrazioni comunali, insieme all'Amministrazione regionale e il mondo del Volontariato, oltre al coinvolgimento del mondo scolastico».

