Saint-Denis, la biblioteca organizza una uscita ad Aosta

SAINT-DENIS. È Aosta la meta della visita organizzata dalla biblioteca comunale di Saint-Denis per il prossimo 17 agosto.

La giornata inizierà alle ore 10 con il ritrovo al piazzale Épicerie e la partenza verso il capoluogo. Le tappe del tour saranno l'area megalitica di Saint Martin de Corléans in mattinata e nel pomeriggio la collegiata di Sant'Orso con visita agli affreschi ottomani ed alla cappella del priorato (non attrezzata per i disabili).

La prenotazione è obbligatoria e il costo di partecipazione è di 12 Euro (2 Euro per i minorenni).

redazione