La casa domotica di Saint-Marcel riaprirà a ottobre

Pubblicato: Lunedì, 23 Settembre 2019 15:20

SAINT-MARCEL. La casa domotica di Saint-Marcel che aiuta persone con disabilità ad intraprendere un percorso di vita indipendente dovrebbe tornare utilizzabile a partire dal mese prossimo. Il condizionale però è ancora d'obbligo.

L'argomento è stato trattato durante l'ultimo consiglio regionale con l'assessore alla sanità Mauro Baccega che ha risposto ad una interrogazione della lega. «Attualmente - ha riferito Baccega -, in base ai vari sopralluoghi effettuati, in collaborazione con la struttura Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive, sono in corso gli interventi necessari per risolvere alcuni problemi riscontrati all'impianto elettrico e idraulico che ne hanno impedito l'utilizzo negli ultimi mesi». L'assessore ha precisato che «la struttura potrà essere pienamente utilizzabile, si presume, dal mese di ottobre».

In questi mesi gli uffici hanno già valutato 48 domande di persone con disabilità interessati all'inserimento nella struttura aperta undici anni fa. Ne sono state selezionate 19 e dal mese di maggio sono iniziati i colloqui utili a costruire progetti individuali mirati a rendere autonome le persone interessate.



Clara Rossi