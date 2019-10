Geenna, le relazioni delle commissioni sulla 'ndrangheta trasmesse al presidente Fosson Pubblicato: Martedì, 08 Ottobre 2019 16:56

AOSTA. Le due commissioni d'indagine nominate dopo gli arresti dell'inchiesta Geenna sui sospetti di infiltrazioni mafiose nei Comuni di Aosta e di Saint-Pierre hanno concluso il loro lavoro. Le relazioni conclusive sono ora nelle mani del presidente della Regione e prefetto Antonio Fosson.

Le commissioni hanno avuto sei mesi di tempo per esaminare decisioni e atti adottati dai due Comuni direttamente coinvolti nell'operazione sulla 'ndrangheta in Valle d'Aosta a causa degli arresti di Marco Sorbara, assessore del capoluogo all'epoca dei fatti indagati (oggi consigliere regionale sospeso), del consigliere comunale aostano Nicola Prettico e di Monica Carcea, ex componente della giunta di Saint-Pierre. L'attenzione dei commissari si è concentrata su appalti, contratti e servizi di fornitura con l'obiettivo di verificare se i due enti abbiano subito forme di condizionamento da parte della 'ndrangheta.

Il presidente e prefetto Fosson dovrà riunire entro 45 giorni il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica allargato al procuratore di Aosta, Paolo Fortuna, e relazionare al Ministero dell'Interno sull'eventuale presenza di condizionamenti di stampo mafioso nei due enti pubblici. Nel caso in cui queste infiltrazioni siano state accertate il Ministero può richiedere al presidente della Repubblica un decreto di scioglimento dei Comuni entro tre mesi dalla trasmissione della relazione firmata dal prefetto Fosson.

