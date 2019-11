Cambiamenti climatici, 19 Comuni della Valle d'Aosta firmano la Carta di Budoia Pubblicato: Martedì, 12 Novembre 2019 09:02

AOSTA. Sono 19 i Comuni della Valle d'Aosta che hanno aderito per il momento alla "Carta di Budoia", una dichiarazione etica che impegna i territori alpini a lavorare per adattarsi ai cambiamenti climatici. Se ne è parlato ieri, 11 novembre, nel corso di una conferenza dedicata ai primi risultati del progetto europeo AdaPT Mont-Blanc.

«Accogliamo molto favorevolmente il segnale che il territorio vuole dare, insieme all'Amministrazione regionale, in materia di cambiamenti climatici» ha dichiarato l'assessore regionale all'ambiente e risorse naturali, Albert Chatrian prima di anticipare che «nei prossimi giorni, altri comuni della Valle d'Aosta aderiranno all'iniziativa sottoscrivendo la Carta di Budoia».

Per l'assessore «questo non può che essere motivo di orgoglio e rappresentare un valore aggiunto per la nostra realtà di montagna. Siamo convinti che l'impegno che l'Amministrazione regionale insieme agli enti locali sta portando avanti sia la strada giusta da perseguire».

Alla conferenza sul progetto AdaPT Mont-Blanc erano presenti anche amministratori locali, tecnici, esperti e attori locali che hanno preso parte agli incontri partecipativi del progetto iniziati a giugno 2018.

Clara Rossi