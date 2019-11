Thermoplay aderisce al progetto Pont Imprese Pubblicato: Lunedì, 18 Novembre 2019 16:42

PONT-SAINT-MARTIN. La Thermoplay Spa aderisce al progetto Pont Imprese ideato dall'associazione Art.Com.Pont degli artigiani e dei commercianti di Pont-Saint-Martin per promuovere il commercio locale.

Così come già avvenuto ad agosto per la Honestamp Srl, anche la Thermoplay ha deciso di partecipare distribuendo ai propri dipendenti dei buoni spesa da utilizzare nelle piccole attività del territorio comunale.

Il progetto Pont Imprese è un modo per "rimettere in contatto la zona commerciale e la zona industriale del paese", spiegano gli organizzatori.

"L'edizione pilota, avviata ad agosto, sta portando i suoi frutti", aggiungono dall'associazione Art.Com.Pont. L'adesione di Thermoplay, "oltretutto numericamente molto rilevante, rappresenterà un ulteriore sostegno al commercio locale, da tempo messo in crisi dalla congiuntura economica, nonché dalla grande distribuzione. L'offerta commerciale del paese è talvolta sconosciuta per i dipendenti della zona industriale e questa collaborazione vuole essere l'occasione per farla scoprire ed apprezzare".

