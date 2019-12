Enti locali, Manes, Consiglio regionale approvi subito il bilancio Pubblicato: Martedì, 17 Dicembre 2019 15:33

AOSTA. «Credo sia fondamentale augurarci che il Consiglio regionale, indipendentemente dagli schieramenti politici, faccia un atto di responsabilità e approvi subito il bilancio». Lo afferma il presidente del Celva/Cpel, Franco Manes, a proposito dell'impasse provocata dalla crisi politica arrivata con le dimissioni del presidente della Regione Fosson e di altri tre componenti della ex maggioranza.

«Parlo a nome di tutti i sindaci: viviamo un momento di profondo disagio, molto difficile per tutta la nostra Regione, visti i fatti politici e giudiziari che si sono evidenziati negli ultimi giorni, ma anche per gli attacchi recenti nei confronti dei Comuni, dei Sindaci e dell’Autonomia speciale», dice Manes.

L'ok al bilancio della Regione «per noi è un punto fermo, necessario per guardare a un domani in maniera più serena. Ci eravamo astenuti sul disegno di legge del bilancio, facendo delle richieste. Noi ci siamo sempre, se c’è bisogno di un ulteriore confronto. In momenti così complicati il silenzio viene talora letto in maniera negativa, e la nostra preoccupazione è chiara e lampante», aggiunge.

