Pont-Saint-Martin, vigili del fuoco intervengono per camino in fiamme Pubblicato: Martedì, 31 Dicembre 2019 12:23

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5





PONT-SAINT-MARTIN. I vigili del fuoco di Pont-Saint-Martin sono intervenuti nella serata di ieri, 30 dicembre, per un incendio al camino di una palazzina a due piani.

L'intervento è stato eseguito in via Resistenza con il supporto dei vigili del fuoco di Aosta. Il personale è intervenuto nell'arco di pochi minuti dalla chiamata e questo ha consentito di contenere le fiamme evitando che si espandessero e causassero danni più gravi. Le squadre hanno lavorato per un'ora e mezza per estinguere l'incendio e bonificare l'area colpita.

Sempre a Pont-Saint-Martin, nella mattinata di domenica però, il distaccamento locale dei pompieri è intervenuto per una fuga di gas in via Brigata Lys. La chiamata ha tenuto impegnati i vigili per circa due ore. È poi emerso che non si trattava di una perdita di gas bensì di una perdita di benzina da un veicolo.