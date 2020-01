La Commune à l'école, iscrizioni entro il 10 gennaio Pubblicato: Giovedì, 02 Gennaio 2020 15:47

AOSTA. Le scuole della Valle d'Aosta hanno ancora qualche giorno di tempo per aderire alla quarta edizione de La Commune à l'école, il concorso educativo del Celva che spiega ai bambini come funzionano e a cosa servono i Comuni.

L'iniziativa è rivolta alle classi quarte della scuola primaria e alle sezioni terminali della scuola dell’infanzia. Per la scuola dell'infanzia il concorso ha come titolo "Regole per crescere insieme" mentre per le scuole primarie il tema è "Noi abbiamo cura di... Con idee, progetti e passione ci impegniamo per migliorare insieme il nostro Comune".

Le iscrizioni sono possibili entro il 10 gennaio 2020 e per la consegna dei lavori c'è tempo sino al prossimo 8 aprile. Le classi vincitrici potranno partecipare ad escursioni e laboratori didattici sul territorio.

La quarta edizione de La Commune à l'école si affianca alla prima edizione de Un Conseil pour l'École rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

E.G.