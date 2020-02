Asfalto deteriorato sulle strade regionali di Ayas, ridotti i limiti di velocità



I lavori di asfaltatura inizieranno ad aprile AYAS. A causa delle condizioni del manto stradale i limiti di velocità sulla strada regionale della Val d'Ayas e di Antagnod sono temporaneamente ridotti a partire da domani, 15 febbraio. Con la stagione invernale l'asfalto si è deteriorato in diversi punti. Di conseguenza è stato istituito in via temporanea il limite massimo di 50 km/h per tutti i veicoli anche al di fuori dei centri abitati per un tratto di dieci chilometri della strada regionale n. 45 tra le località Corbet e Saint-Jacques, nel comune di Ayas, e lungo la strada n. 5 per circa otto chilometri tra Corbet e Champoluc. "Gli interventi per il rifacimento della pavimentazione sono già stati programmati a partire dal mese di aprile 2020", spiega in una nota l'assessorato regionale alle opere pubbliche. redazione