Valle d'Aosta, 66 Comuni al voto il 17 maggio 2020



Il turno di ballottaggio sarà il 31 maggio AOSTA. Domenica 17 maggio 2020 è la data delle elezioni comunali 2020 che si svolgeranno in Valle d'Aosta. Il decreto di convocazione dei comizi è stato emanato oggi. Sono sessantasei i Comuni che andranno al voto in quella data (un mese dopo le elezioni regionali). Gli unici a fare eccezione sono Ayas, Arnad, Courmayeur, Gaby, Issime, Valsavarenche e Valtournenche (i cui consigli comunali sono stati eletti tra il 2016 e il 2018) e il Comune di Saint-Pierre perché gestito dai commissari nominati pochi giorni fa in seguito allo scioglimento per 'ndrangheta. L'eventuale ballottaggio sarà domenica 31 maggio. E' previsto in tutti i Comuni in cui i candidati sindaci ottengano, al primo turno, un numero pari di voti. Per il Comune di Aosta il secondo turno di voto scatta se nessun candidato sindaco ottiene la maggioranza assoluta (50 per cento più uno) dei voti validi. M.C.