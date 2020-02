Coronavirus, coppia di Codogno in isolamento a Valtournenche



Ordinanza del sindaco vieta contatti diretti con altre persone VALTOURNENCHE. Una coppia di turisti è stata messa in isolamento a Valtournenche su decisione del sindaco, Jean Antoine Maquignaz, con una ordinanza firmata ieri, lunedì. Si tratta di una coppia residente a Codogno, uno dei Comuni focolaio di Coronavirus in Lombardia, che si trova a Valtournenche per le vacanze nel periodo di Carnevale. "Preso atto che attualmente le misure cautelative hanno limitato fortemente i movimenti in entrata e in uscita" dal Comune lombardo in cui risiedono, il sindaco di Valtournenche Maquignaz in accordo con le autorità sanitarie regionali invita la coppia a "non lasciare l'attuale domicilio in Valtournenche" per almeno 14 giorni e "a non avere contatti diretti con altre persone" e ordina di "seguire in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi, stabilite dalle autorità sanitarie in relazione all'emergenza per il Coronavirus". C.R.