Courmayeur, frana lambisce le piste da sci del Plan Checrouit



Qualche danno ma nessun ferito COURMAYEUR. Una frana si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri nella zona del Plan Checrouit, nel comune di Courmayeur. Il materiale roccioso si è staccato dalle pendici del Mont Chetif e ha lambito le piste da sci dopo aver superato un pendio boscato. Nessuna persona è rimasta coinvolta tuttavia si sono verificati alcuni danni alle linee elettriche e ad alcune strutture. Le piste interessate sono chiuse per precauzione. Oggi sono in corso dei sopralluoghi per verificare la situazione e controllare se possono verificarsi altri crolli. redazione