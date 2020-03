Cogne, chiudono le strutture ricettive



Incontro degli operatori della località valdostana sull'emergenza Coronavirus COGNE. Con le limitazioni agli spostamenti e ai contatti sociali introdotti a livello nazionale e la paura dei contagi, le strutture ricettive della Valle d'Aosta si sono svuotate. Ora in molti pensano a chiudere. A Cogne gli albergatori e gli altri operatori del settore hanno "condiviso la volontà di attivarsi per la chiusura delle strutture ricettive. Ciò per impegno di responsabilità nei confronti sia dei cittadini sia degli ospiti". La decisione, spiegano, "è stata comunicata al sindaco in modo tale che possa essere portata nelle sedi competenti". C.R.