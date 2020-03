Coronavirus, 12 anziani positivi nella microcomunità di Verrès



Il sindaco: 'non risultano grossi problemi sanitari' VERRES. Dopo il caso della microcomunità di Pontey, anche a Verrès sono stati individuati diversi anziani positivi al virus Covid-19. Nella struttura della bassa Valle risultano contagiati 12 ospiti, la metà di quelli presenti. «Le persone contagiate sono state collocate in un piano separato: per ora non risultano grossi problemi sanitari», dice il sindaco Alessandro Giovenzi spiegando che i locali sono stati sanificati.

redazione