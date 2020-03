Coronavirus, a Pont-Saint-Martin bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio



Il sindaco Sucquet, come molti altri colleghi valdostani, hanno accolto l'invito di Anci e Celva per le vittime della pandemia PONT-SAINT-MARTIN. Bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio anche a Pont-Saint-Martin, oggi, per le vittime del Coronavirus. L'iniziativa dell'Anci, rilanciata in Valle d'Aosta dal Celva, ha visto il sindaco Marco Sucquet insieme ad altri sindaci indossare la fascia tricolore e rimanere un minuto in silenzio davanti al municipio come segno di vicinanza alle famiglie in lutto ed a tutti coloro che sono stati colpiti dalla pandemia e come forma di sostegno simbolico a coloro che si stanno adoperando per fronteggiare l'emergenza. A Pont il momento di raccoglimento è stato sottolineato dalle sirene dei vigili del fuoco.



