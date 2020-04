Valle d'Aosta, operativo il laboratorio analisi dei tamponi Covid-19 dell'Istituto Zooprofilattico



Accordo con la Regione per i test: costituito un team di 28 persone tra biologi, biotecnologi e tecnici di laboratorio

AOSTA. "È entrata nella piena operatività ieri la collaborazione, siglata nei giorni scorsi attraverso un accordo, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta" per analizzare i tamponi dei casi sospetti di contagio Covid-19. L'annuncio è dato in una nota dall'assessore regionale alla sanità Mauro Baccega. L'accordo dovrebbe consentire alla Valle d'Aosta di ricevere in tempi brevi i risultati dei test naso-faringei necessari per individuare i valdostani contagiati dal Coronavirus e superando così le difficoltà in cui si è imbattuto il laboratorio di analisi allestito dall'Usl che, a causa della difficoltà nel reperire il materiale per ne analisi, negli ultimi giorni ha lavorato a singhiozzo. L'Istituto infatti ha "trasformato parte della propria attività allestendo un laboratorio analisi dedicato, per dare un contributo a fronteggiare l’emergenza. Sui impulso del Direttore generale Angelo Ferrari e con il coinvolgimento del Direttore della sezione della Valle d’Aosta, Riccardo Orusa, è stato istituito un gruppo di 28 persone, tra biologi, biotecnologi e tecnici di laboratorio, che si dedica esclusivamente ai test sui tamponi per Covid-19". Il laboratorio si è già messo al lavoro. L'assessorato spiega che i primi 50 campioni sono stati inviati ieri e i risultati arriveranno "in giornata". Il laboratorio, diretto dalla Dr.ssa Maria Goria, "garantisce di ottenere i risultati di analisi entro 24 ore". C.R.