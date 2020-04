A Valtournenche un'apparecchiatura per sanificare dpi e indumenti



A disposizione di operatori sanitari, forze dell'ordine, volontari e anche dei privati VALTOURNENCHE. A Valtournenche è attiva un'apparecchiatura per sanificare indumenti e dispositivi di protezione individuale acquistata dai vigili del fuoco volontari. L'iniziativa è rivolta principalmente a chi è in prima linea nell'emergenza Coronavirus e quindi operatori sanitari, oss, volontari del 118 ed anche forze dell'ordine. Può essere utilizzato anche dai cittadini privati se si teme la contaminazione da Covid-19. Lo strumento è collocato in locali di proprietà comunale situati in località Crepin ed è in funzione il lunedì, mercoledì e venerdì mattina (dalle ore 9.30 alle 13) e il giovedì pomeriggio (dalle ore 14 alle 17). Alcuni operatori sono stati appositamente formati per utilizzarlo.

redazione