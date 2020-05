Charvensod, parte l'iniziativa Il mio è paese è (il) più bello



I cittadini possono suggerire interventi di abbellimento e manutenzione di angoli di territorio AOSTA. Si intitola "Il mio paese è (il) più bello" il progetto avviato dal Comune di Charvensod per favorire la partecipazione attiva della popolazione nelle scelte dell'amministrazione. I residenti potranno infatti inviare al Comune suggerimenti e proposte su piccoli interventi di manutenzione o abbellimento delle aree gioco, degli spazi pubblici, delle strade comunali e di altri angoli di territorio. "Crediamo fortemente nel ruolo attivo della popolazione, che vive quotidianamente il nostro territorio e che ci può segnalare, non solo eventuali criticità ma, soprattutto, proposte concrete e suggerimenti per migliorare quanto c’è", afferma il vicesindaco con delega al territorio Laurent Chuc. Le proposte devono essere inviate, entro il 13 giugno 2020, al numero 3293190811 o all’indirizzo mail info@comune.charvensod.ao.it indicando il nome e la proposta di intervento e se possibile anche una fotografia. redazione