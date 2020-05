Coronavirus, programmata l'igienizzazione del centro abitato di La Thuile



L'operazione sarà effettuata dall'Esercito con il supporto dei vigili del fuoco LA THUILE. Esercito e vigili del fuoco volontari si occuperanno nei giorni prossimi di igienizzare diverse aree del centro di La Thuile. L'operazione, richiesta dal sindaco, si concentrerà nei punti di maggiore frequentazione individuati nel corso di una riunione tenutasi questa settimana tra i rappresentanti del Centro Addestramento Alpino e l'Amministrazione comunale. L'igienizzazione del centro abitato di La Thuile inizierà alle ore 9 di sabato 16 maggio per poi proseguire fino alle ore 13 e, in caso di maltempo, sarà posticipata al giorno dopo. Saranno interessati principalmente piazzali e marciapiedi del centro e le aree antistanti gli edifici comunali, l'ufficio postale, la microcomunità, l'asilo e le scuole e poi i punti di raccolta rifiuti. I militari, organizzati in una squadra di 6 operatori, un caposquadra e un coordinatore dell'attività, utilizzeranno un Sanijet C921 in dotazione al Reggimento addestrativo del Centro Addestramento Alpino. Effettueranno un primo lavaggio con getti a bassa pressione di acqua calda a 90°C in modo da evitare l'innalzamento di polveri, per poi eseguire un secondo lavaggio di getti a bassa pressione di vapore ed acqua a 120°C in grado di completare l'igienizzazione. "Tutta l'attività non richiede l'uso di alcun tipo di additivo chimico", precisano dal Centro Addestramento Alpino. E.G.