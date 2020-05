Nus, un project financing per gestire l'illuminazione pubblica



Il consiglio comunale ha anche ratificato la riapertura delle domande per i contributi sulla spesa alimentare NUS. Il Comune di Nus valuta di ricorrere al project financing per la gestione dell'illuminazione pubblica. L'argomento è stato trattato nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Malgrado le manutenzoni già effettuate, l'impianto necessita di altri interventi e di ampliamenti, ma le disponibilità finanziarie dell'ente non sono sufficienti a coprirne i costi. Da qui l'idea di proporre un progetto di finanza di durata massimo ventennale con costi non superiori a quelle delle bollette pagate dall'Amministrazione comunale. Vista l'importanza dell'operazione, il Comune dovrà ricorrere ad una consulenza sia tecnico-legale. L'assemblea ha poi ratificato la delibera di variazione al bilancio 2020/2022 adottata dalla Giunta per l'attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare a favore dei cittadini. Grazie alla seconda tranche di erogazioni da parte dello Stato le domande sono state riaperte sino al 30 maggio. Infine l'assessore all'urbanistica, Fabio Brunier, ha illustrato la delibera per autorizzare la realizzazione di interventi di riparazione di edificio danneggiato dagli eventi alluvionali del 15 ottobre 2000, un intervento già autorizzato nel 2012 ma per il quale i termini di autorizzazione sono scaduti senza che l'intervento fosse avviato. Sul provvedimento il consigliere di minoranza Aldo Roux ha annunciato il voto favorevole della minoranza anche in funzione del fatto che, in questo modo, potranno essere cancellate le ultime tracce dell'alluvione del 2000. La delibera è quindi stata votata, salva l'astensione della consigliera Laura Ottolenghi. C.R.