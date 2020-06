Covid-19, l'esercito in azione in 11 Comuni valdostani per igienizzare strade e marciapiedi



Gli operatori del Centro Addestramento Alpino con il supporto dei volontari hanno trattato le zone più frequentate dei paesi SAINT-CHRISTOPHE. Sei operatori del Centro Addestramento Alpino dell'esercito hanno portato a termine ieri l'igienizzazione di strade, marciapiedi e piazzali di Saint-Christophe con il supporto dei vigili del fuoco volontari. L'intervento è stato chiesto dal sindaco. La squadra dell'esercito ha trattato la zona del municipio e degli uffici postali, le pensiline delle fermate dei pullman, le aree giochi pubbliche e i punti di conferimento dei rifiuti effettuando un primo lavaggio con getti a bassa pressione di acqua calda a 90°C, in modo da evitare l'innalzamento di polveri, per poi eseguire un secondo lavaggio con getti a bassa pressione di vapore ed acqua a 120°C in grado di completare l’igienizzazione. Tutta l'attività non ha richiesto l’uso di alcun tipo di additivo chimico. Col Comune di Saint Christophe si è conclusa una serie di interventi - partita da Nus lo scorso 3 maggio - che ha visto impiegata la squadra di bonifica del Centro Addestramento Alpino in 11 Comuni della Valle d'Aosta. redazione