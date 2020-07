Covid-19, 500.000 euro per interventi urgenti nelle scuole valdostane

Pronto un piano di lavori per assicurare la ripresa della didattica da settembre

AOSTA. Il governo regionale ha predisposto un piano di interventi urgenti da 500.000 euro per iniziare l'anno scolastico 2020/2021 in sicurezza. L'elaborato, preparato dall'assessorato all'istruzione, elenca una serie di lavori segnalati dagli enti locali in vista del nuovo anno scolastico.

Si tratta di interventi urgenti indicati appunto dai Comuni e dalle Unités e ritenuti indispensabili per ripartire con le lezioni dal mese di settembre nel rispetto delle disposizioni anticontagio imposte dalla situazione di emergenza per il Covid-19.

La deliberazione passerà al vaglio del Consiglio permanente degli enti locali.



Clara Rossi