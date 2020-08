Charvensod e Verrès premiati con due e-bike

I due comuni valdostani sono tra i vincitori del concorso Tandem. Bici in Comune

AOSTA. Ci sono anche due comuni valdostani tra le 50 municipalità italiane vincitrici del concorso "Tandem. Bici in Comune" promosso da Iren in collaborazione con Anci per valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e mobilità alternativa nei paesi con meno di 3.000 abitanti. Si tratta di Charvensod e Verrès, premiati con due e-bike per il loro impegno.

"Tandem. Bici in Comune ha voluto riconoscere i progetti innovativi capaci di incidere positivamente sulle abitudini dei cittadini, ma anche dei turisti o dei visitatori occasionali e quindi sulla qualità della vita complessiva delle singole comunità - spiega Iren -. Fra i premiati, si segnalano progetti di concreta solidarietà sociale, iniziative di mobilità alternativa in comuni montani, azioni di promozione e riscoperta di aree turistiche ed archeologiche".

redazione