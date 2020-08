Aperte le domande di contributo per la frana di Villeneuve

C'è tempo sino al 3 ottobre

VILLENEUVE. C'è tempo fino al 3 ottobre 2020 per presentare le domande di contributo per i danni provocati dalla frana di Villeneuve, per la quale è stato dichiarato lo stato di calamità sull'intero territorio comunale.

Le richieste di contributo dovranno pervenire al Dipartimento regionale Protezione civile e Vigili del fuoco.

La modulistica per la presentazione delle richieste di contributo, ai sensi della L.r. 5/2001, è reperibile on line sul sito della Regione Valle d’Aosta (link) oppure presso gli uffici del Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco.







redazione