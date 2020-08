A La Thuile impianti aperti fino al 6 settembre

Apertura prolungata di una settimana delle seggiovie

LA THUILE. Gli impianti di risalita di La Thuile rimarranno aperti fino al 6 settembre. In questo modo gli amanti della montagna, gli escursionisti ed i biker avranno una settimana in più per arrivare velocemente in quota e accedere alla Natural Trail Area e agli itinerari a loro dedicati o semplicemente fare un tuffo nella piscina all'aperto a quota 2.080 metri.

A La Thuile il bike park offre 220 km di sentieri naturali e vie di montagna, ottenuti ricercando antichi camminamenti con un’ampia varietà di terreni, tra rocce, radici e soffice sottobosco, per tutti i livelli di preparazione.

Gli itinerari per il trekking si snodano su percorsi suggestivi, come l'escursione al Mont Valaisan, punto panoramico dal quale ammirare i 4.000 delle Alpi italiane e lo spettacolo di quelle francesi, o i percorsi che portano a destra nella zona del Piccolo San Bernardo con l’area archeologica e il lago di Verney e a sinistra verso le Cascate del Rutor e i laghi di Bellacomba.

Il viaggio sugli impianti di risalita è possibile anche portando con sé un amico a quattro zampe. A disposizione ci sono delle speciali gabbie posizionate sulla seggiovia accanto a proprio padrone.

E.G.