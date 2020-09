Courmayeur, affidati i lavori sulla frana di Plan Chécrouit

Una prima parte degli interventi sarà effettuata entro la stagione invernale

COURMAYEUR. Ha fatto un ulteriore passo avanti l'iter amministrativo per gli interventi di mitigazione del rischio della frana di Plan Chécrouit che lo scorso 25 febbraio a Courmayeur ha coinvolto una porzione dell'omonimo comprensorio. La Stazione unica appaltante regionale ha concluso la procedura di affidamento dei lavori a favore della ditta Ivies Spa di Pontey.

In una nota il commissario straordinario di Courmayeur, Andrea Cargnino, e la Courmayeur Mont Blanc Funivie esprimono "soddisfazione per l’ultimazione della fase delle procedure di appalto. Ora inizieranno i lavori che consentiranno di realizzare parte delle opere entro l’apertura della stagione invernale". "L'impegno - aggiunge il commissario - è quello di procedere speditamente alla realizzazione delle opere di mitigazione".

In attesa dei lavori "sono in corso l'implementazione e il perfezionamento del sistema di monitoraggio della parete rocciosa oggetto dell’intervento in vista della gestione e del controllo di questa parte del comprensorio".

redazione