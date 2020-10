Courmayeur, entro il 10 ottobre la presentazione delle liste

Il comune voterà l'8 novembre per eleggere il nuovo sindaco

COURMAYEUR. Mentre nella maggior parte dei Comuni della Valle d'Aosta in questi giorni si assiste all'insediamento delle nuove amministrazioni, a Courmayeur la macchina elettorale si sta mettendo in moto.

Nel comune ai piedi del Monte Bianco la consiliatura è terminata in anticipo dopo le dimissioni presentate in estate dalla maggioranza del consiglieri comunali in contrapposizione con la giunta Miserocchi e le elezioni sono convocate per l'8 novembre.

Le liste con i candidati sindaci, vice sindaci e consiglieri dovranno essere presentate tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre, entro le ore 12.

redazione