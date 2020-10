Alluvione a Nus, il Covid cancella i cortei commemorativi

Nella manifestazione del ventennale del 15 ottobre è confermata soltanto la tavola rotonda all'auditorium

NUS. Non ci sarà alcun corteo commemorativo nel corso della manifestazione organizzata dal Comune di Nus per domani, 15 ottobre, per i venti anni trascorsi dall'alluvione dell'ottobre 2000.

A causa delle nuove disposizioni contro il Covid il programma della celebrazione è stato modificato eliminando la suggestiva celebrazione serale.

Un corteo sarebbe dovuto partire dal ponte di Messigné alle ore 18.50 dopo aver deposto un mazzo di fiori in ricordo della vittima di Nus, una seconda sfilata aperta dalla Banda La Lyretta sarebbe partita dalla chiesetta di Mazod alle 19.10 e una terza dal Castello di Plane alle 19. In più una rappresentanza partita da Les Fabriques avrebbe dovuto raggiungere gli altri cortei al raduno fissato sul sagrato della chiesa parrocchiale prima dello spostamento verso il municipio. Era anche previsto un falò nella zona del campo da calcio acceso dei vigili del fuoco. Le restrizioni del nuovo Dpcm hanno però portato l'Amministrazione comunale a cancellare tutta questa parte della celebrazione.

L'unica parte del programma a rimanere è la tavola rotonda organizzata nell'auditorium comunale dalle ore 20.30 con una serie di testimonianze di chi ha vissuto il dramma di quelle giornate in prima persona. L'ingresso è riservato a coloro che si sono prenotati nei giorni scorsi.

C.R.