Emergenza Covid, il Comune di Courmayeur cerca volontari

L'Amministrazione comunale cerca persone per portare medicinali alle persone in isolamento, consegnare cibo e mascherine

COURMAYEUR. Il Comune di Courmayeur cerca volontari per sostenere le persone che sul territorio si trovano in quarantena domiciliare o in situazioni di bisogno soprattutto tra le fasce di popolazione più fragili.

L'assistenza da prestare non è di tipo sanitario. "L'attività dei volontari sarà dedicata ad organizzare e gestire iniziative a favore delle persone bisognose o che in questo momento non siano autonome per la gestione di alcune esigenze quotidiane", spiega l'Amministrazione comunale. Tra i compiti da svolgere c'è il portare la spesa e i medicinali alla persone in quarantena ("rischio minimo, non c'è contatto" sottolinea il Comune), consegnare pacchi di cibo alle persone in situazioni di bisogno, consegnare mascherine o altro materiale, essere di supporto per mantenere i distanziamenti e il regolare svolgimento di alcune attività come i tamponi rapidi.

"Il coinvolgimento dei volontari", aggiunge il Comune, potrà essere "propedeutico a maturare esperienze pratiche e logistiche per una eventuale e futura richiesta degli interessati ad entrare in associazioni strutturate di volontariato del territorio".

Il modulo di candidatura può essere scaricato dal sito del Comune di Courmayeur (link).

E.G.