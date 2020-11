Nel 2021 i lavori sul ponte ciclo-pedonale tra Aosta e Gressan

La passerella sulla Dora Baltea ha bisogno di manutenzione

AOSTA. Inizieranno nel 2021 i lavori di manutenzione straordinaria della passerella ciclo-pedonale sulla Dora Baltea che collega le aree sportive di Aosta e Gressan. L'intervento costerà circa 300.000 euro - spesa divisa a metà tra i due Comuni - e permetterà di ripristinare le finiture ormai degradare ed effettuare un controllo strutturale del ponte in funzione da quasi vent'anni.

"Si tratta di un intervento di grande rilievo atteso da tempo dai cittadini dei due comuni e dell'intera Plaine che quotidianamente percorrono la passerella a piedi o sulle due ruote", commenta in una nota l'assessore ai lavori pubblici di Aosta, Corrado Cometto, spiegando che i lavori saranno appaltati nella primavera 2021.

La manutenzione riguarderà le funi che sorreggono la struttura, con la sua luce complessiva di 124 metri, gli elementi in legno lamellare e le travi con la rimozione delle parti degradate. Anche le parti metalliche e i parapetti saranno oggetto di intervento. Gli elementi deteriorati saranno sostituiti, in generale sarà fatta una pulizia per rimuovere la ruggine e sarà anche sistemata la porta di accesso al vano contatore che è stata danneggiata.

"La procedura è anche un esempio di collaborazione tra Amministrazioni: le spese vengono suddivise tra i due comuni interessati, con gestione delle procedure di appalto, di servizi e di lavori, a carico del Comune di Aosta", aggiunge l'assessore Cometto.

redazione