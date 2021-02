Festa di Carnevale in municipio, multato sindaco e altri 8

Sanzioni da 800 euro per balli e brindisi senza mascherine fino a dopo le 22

PONT-SAINT-MARTIN. Nove persone sono state multate a Pont-Saint-Martin per una festa di Carnevale organizzata in municipio la scorsa settimana.

La polizia locale ha contestato la violazione delle restrizioni contro il Covid-19 al sindaco Marco Sucquet e ad altre otto persone, multate per 800 euro ciascuna, immortalate con foto e video lo scorso 12 febbraio mentre festeggiavano in Comune ballando e brindando, senza indossare mascherine e fino a dopo le 22, orario in cui scatta il coprifuoco serale.

Le immagini erano finite sui social alzando molte polemiche. Il sindaco, dopo aver ammesso l'errore, si era autodennciato.

redazione