Un bando per la gestione delle Ex Casermette di La Salle

Offerte entro il 7 aprile per la gestione del complesso di frazione Derby

LA SALLE. Il Comune di La Salle ha pubblicato il bando per individuare il soggetto a cui affidare l'attività di somministrazione bar e alimenti, di commercio di vicinato e di gestione delle attività socio-ricreative e culturali nelle Ex Casermette di frazione Derby.

La procedura prevede la stipula di un contratto di 5 anni, rinnovabile eventualmente di altri 5, con un canone a base di gara di 4.100 euro.

"Tutti i corrispettivi derivanti dalla gestione dei locali sono a favore del gestore - si legge nel bando -. L'affittuario, per quanto riguarda i locali polifunzionali, può definire i prezzi praticati alla clientela nel limite deldoppio delle tariffe stabilite dal Comune prima dell’affidamento dei locali al gestore. Per le casistiche in cui il Comune prevedeva la gratuità dell'utilizzo dei locali: massimo di 30,00€/giorno e massimo di 5€/ora. Il gestore garantisce al Comune locatore l'utilizzo dell'adiacente salone per le manifestazioni Ex -Casermette a titolo gratuito fino ad un massimo di dieci occasioni annue, da concordarsi con congruo preavviso".

L'offerta va presentata entro le ore 12 del 7 aprile al Comune di La Salle.

C.R.