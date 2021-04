Emergenza Covid, Courmayeur apre un conto corrente solidale

L'iniziativa va a favore dei courmayeurins più colpiti dagli effetti della pandemia

COURMAYEUR. Il Comune di Courmayeur ha attivato un conto corrente per raccogliere fondi da destinare all'emergenza Covid-19 e al sociale.

"Questa nuova azione si inserisce nel quadro delle iniziative del Comune a favore della popolazione maggiormente colpita dalle conseguenze della pandemia in corso" dicono il sindaco Roberto Rota e l'assessore alle Politiche sociali Alessia Di Addario. "Questa comunità in questi momenti difficili sta dimostrando grande senso di solidarietà e testimonianza ne è il Carrello solidale del martedì. Siamo sicuri che non mancheranno, anche attraverso questo conto corrente attivato, ulteriori gesti in questo senso a favore delle famiglie maggiormente in sofferenza".

Il conto corrente bancario è intestato a Comune di Courmayeur e attivo presso la Banca di credito cooperativo valdostana

IBAN: IT81B0858731760000000000097

BIC: CCRTIT2TVAL

C.R.