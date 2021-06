Nus, nuova stretta contro il traffico veloce vicino al centro abitato

Il Comune posizionerà un Velo Ok, ma per la minoranza questa soluzione non risolve il problema

Il Comune di Nus installerà un "Velo Ok" liungo la strada regionale 36 per rallentare il traffico che passa vicino al centro abitato. L'assessore al decoro urbano Edy Favre ne ha parlato in occasione del Consiglio comunale riunito martedì.

La minoranza ha posto la questione della velocità dei veicoli troppo elevata specialmente nei fine settimana. In risposta alla sollecitazione della consigliera Cristina Clusaz, l'assessore Favre ha risposto che il Comune posizionerà una nuova colonnina arancione di controllo del traffico e installerà anche dei pannelli luminosi per segnalare ai veicoli di passaggio se stanno rispettando il limite dei 50 km/h. Per la minoranza tuttavia servono misure più drastiche. Secondo Alessandro Calisti «l'installazione di "Velo Ok" non risolverà le problematiche». La soluzione suggerita è di abbassare il limite da 50 km/h a 30 km/h nei tratti vicino ai passaggi pedonali. «Dovremmo indurre il conducente a ridurre la velocità non appena entra nel centro abitato o nelle sue prossimità».

I lavori sono proseguiti con l'approvazione del Regolamento del tributo sui rifiuti e delle aliquote e agevolazioni Tari per l'anno 2021. Ancora l'assessore Favre ha spiegato che «l'Unité des Communes valdôtaines du Mont-Émilius ha elaborato un piano economico-finanziario a cui ci dobbiamo attenere. In particolare, è stata prevista la riduzione, sulla parte variabile, per le seconde case».

Dopo l'approvazione dei regolamenti sull'uso del parco Calisthenics e della palestra comunale il Consiglio ha preso atto di una comunicazione di variazione al bilancio. Inizialmente era prevista l'assunzione di un tecnico attraverso il concorso regionale che non è ancora stato effettuato e, di conseguenza, l'Amministrazione di Nus si è rivolta a un'agenzia interinale.



C.R.