Più risorse ai Comuni per migliorare i consumi energetici degli edifici pubblici

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha raddoppiato i fondi e allungato i termini per partecipare all'avviso

I Comuni della Valle d'Aosta e le Unités avranno maggiori risorse a disposizione per rendere gli immobili pubblici più efficienti in termini di consumi energetici. La Giunta regionale ha infatti deciso di incrementare la dotazione finanziaria per il 2021 dell'avviso di efficientamento del patrimonio edilizio pubblico. Il totale dei fondi passa da 2 a 4 milioni di Euro.

«Promuovere ora interventi volti a ridurre i consumi per le pubbliche amministrazioni vuole dire stimolare lo sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso investimenti, in termini energetici e ambientali, del patrimonio edilizio pubblico», afferma in una nota l'assessore regionale allo sviluppo economico.

Con la stessa delibera il governo valdostano ha posticipato al 31 ottobre il termine per presentare domanda di contributo.

redazione