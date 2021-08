Saint-Marcel, il restauro del castello all'odg del consiglio comunale

La seduta è convocata il 31 agosto

Il consiglio comunale di Saint-Marcel si riunirà la prossima settimana per discutere anche del restauro del castello. All'ordine del giorno della seduta convocata per il 31 agosto, alle ore 18, figura infatti anche il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di recupero funzionale di alcuni ambienti dell'antica costruzione nell'ambito del progetto MinerAlp, finanziato dal programma Interreg V-A Italia Svizzera 14/20.

Il consiglio comunale dovrà poi nominare i componenti della Commissione per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei Comuni di Fénis, Nus e Saint Marcel con la realizzazione del collegamento alla stazione ferroviaria di Nus attraverso una passerella ciclopedonale sulla Dora Baltea.

redazione