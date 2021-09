Saint-Christophe, in vendita la cascina Rosset

Il Comune cede il fabbricato di località Senin al miglior offerente

Il Comune di Saint-Christophe vende al miglior offerente la "cascina Rosset" di località Senin.

Il fabbricato fa parte del patrimonio comunale dal 1989, quando fu acquistato per 105 milioni di lire con l'intenzione di realizzare un parcheggio pubblico. Ora il Comune pone in vendita la cascina al prezzo base di 110mila euro. Per poterlo recuperare (è in pessimo stato di manutenzione) l'acquirente dovrà tenere conto dei vincoli della sovrintendenza.

Le offerte dovranno essere ricevute dall'Ufficio Protocollo entro le ore 12 del prossimo 22 ottobre. Le buste saranno aperte il 25 ottobre alle ore 9 in Municipio.

redazione